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Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 09:30 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında, PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'da yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

ANKARA, (DHA)

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