Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

ANKARA, (DHA)- IRAK kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

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