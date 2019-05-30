Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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