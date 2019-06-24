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Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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