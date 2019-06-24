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Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:54 | Son Güncelleme

    ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 OLDU Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği açıklandı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu" denildi.

ANKARA (DHA)

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