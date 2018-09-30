Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in cenazesi, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı'na, oradan da kara yoluyla Sakarya'nın Hendek ilçesine getirildi.

Şehit asker Özdemir için Aktefek Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Karadere Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin eşi Yağmur ve annesi Fatma Özdemir ile yakınları gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı.

Özdemir'in cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Babası vefat eden şehit Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in 1 ay önce 25 yaşındaki Yağmur Özdemir ile evlendiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

