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  4. Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailesinden teröre tepki

Irak'ın kuzeyinde şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in ailesinden teröre tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Şehidin ağabeyi Ömer Faruk Bağater: - "Vatan sağ olsun. Terör örgütüne fırsat vermeyelim" - Yusuf Gök: - "Bu, iman, bayrak, vatan mücadelesidir. Davamız devam edecek"

Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu İlyas Bağater'in yakınları teröre tepkisini dile getirdi.

Naaşı memleketi Şırnak'ın İdil ilçesinin Tepeköy köyünde toprağa verilen Bağater (31) için yakınlarına taziye ziyareti sürüyor.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde İdil Kaymakamı Zafer Sağ, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Bağater ailesini Tepeköy Camisi'nde ziyaret etti, başsağlığı diledi.

Şehidin ağabeyi Ömer Faruk Bağater, yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Vatan sağ olsun. Terör örgütüne fırsat vermeyelim." dedi.

Şehidin yakını Yusuf Gök de "Bu, iman, bayrak, vatan mücadelesidir. Davamız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu bayrağın altında doğduklarını yine bu bayrağın altında öleceklerini dile getiren Gök, "Türk olduğumuz kadar Kürt, Kürt olduğumuz kadar da Türk'üz." diye konuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay ve güvenlik korucusu İlyas Bağater şehit olmuştu.

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