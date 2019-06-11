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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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