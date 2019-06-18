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Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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