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Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları böyle vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 17:41 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) son iki günde yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirilen 26 teröristten 20’sinin Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları neticesinde öldürüldüğünü açıkladı.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) son iki günde yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirilen 26 teröristten 20’sinin Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtları neticesinde öldürüldüğünü açıkladı.
TSK, Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtlarının bir kısmıyla ilgili görüntüleri paylaştı.

Görüntü Dökümü:
_TSK’nın Irak Kuzeyindeki hava harekatı görüntüleri

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