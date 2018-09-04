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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 08:43 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.


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