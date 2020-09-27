Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK’lı teröristin SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK’lı terörist, SİHA’larımızla etkisiz hale getirildi" denildi.



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