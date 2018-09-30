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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.


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