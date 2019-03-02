Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri imha edildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında bölücü terör örgütünün kullandığı mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

