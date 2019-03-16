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Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 18:57 | Son Güncelleme

Operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in şehadet haberi, Gümüşhane'de yaşayan ailesine verildi.

Askeri yetkililerce şehadet haberinin verilmesinin ardından Temel'in (28) Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyündeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehidin babaevine gelerek baba Mehmet Temel'e taziyelerini iletti.

Dört kardeşi bulunan şehidin 3 yıl önce askerlik mesleğine başladığı, bekar olduğu, annesini ise küçük yaşta kaybettiği öğrenildi.

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