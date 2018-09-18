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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 07:47 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.


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Anahtar Kelimeler:
zap bölgesi

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