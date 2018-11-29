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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 21:01 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine  düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA, (DHA)- IRAK'ın kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 14 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Hakurk, Avaşin-Basyan, Gara, Haftanin ve Metina bölgelerine 29 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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