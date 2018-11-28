HABER

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine  düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mühimmat depolarının imha edildiğini ve saldırı hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ANKARA, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait mühimmat depolarının imha edildiğini ve saldırı hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Konuyla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine 28 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı üç bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Şanlıurfa'da 'sigara' hırsızlarına operasyon: 2 gözaltıŞanlıurfa'da 'sigara' hırsızlarına operasyon: 2 gözaltı
Villada sera kurup Hint keneviri yetiştirmekle suçlanan 2 kişiye gözaltı (2)Villada sera kurup Hint keneviri yetiştirmekle suçlanan 2 kişiye gözaltı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu: Babam beni tanımadı

52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu: Babam beni tanımadı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde bir garip olay! İntihar Selfie'si

İstiklal Caddesi'nde bir garip olay! İntihar Selfie'si

Gelin adayı çete üyesi çıktı! Takıları alıp kayıplara karıştı

'Canım lahmacun çekiyor' dedi sonrası akılalmaz!

Dev dalgalar, binlerce martı için av fırsatı oldu

Gören telefonuna sarıldı! Sahili istila ettiler

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

Fatih'te polis ceza kesince çığlık atan kadın sürücünün akademisyen olduğu ortaya çıktı!

Çığlıkları ile polisi bile delirtmişti! Kimliği şoke etti...

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.