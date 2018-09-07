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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 22:24 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.


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