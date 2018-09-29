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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere 8 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.


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Reyhanlı saldırısıyla ilgili 8 gözaltı kararı Yusuf NAZİK

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