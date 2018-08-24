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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

Zap bölgesine yönelik hava harekatında saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatında üç terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Irak'ın kuzeyi Zap

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