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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 09:28 | Son Güncelleme

Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından Irak'ın kuzeyine bugün düzenlenen hava harekatına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatıyla silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay Başkanlığı hava harekatı Irak'ın kuzeyi

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