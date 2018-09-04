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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 08:55 | Son Güncelleme

Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü üyesi silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, sınır birliklerine ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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