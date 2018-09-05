Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkari'nin Yüksekova kırsalına dün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve mühimmat depoları imha edildiği bidirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkari'nin Yüksekova kırsalına dün hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edildi.
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