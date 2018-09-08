Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Şehitlikteki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Mac Miller evinde ölü bulundu
Obama suskunluğunu bozdu! Trump’ın yaptıkları normal değil
Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Okuyucu Yorumları 0 yorum