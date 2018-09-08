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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 09:12 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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hava harekatı Irak'ın kuzeyi Türk Silahlı Kuvvetleri

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