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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:05 | Son Güncelleme

Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatlarda, saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen hedefler de ateş altına alındı.

Harekatta, TSK'nın üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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