Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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