Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatı sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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