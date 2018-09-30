Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakurk ve Zap bölgelerine yönelik dün gerçekleştirilen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

İlk belirlemelere göre, hava harekatlarında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

