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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 19:06 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan hava harekatında, eylem hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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