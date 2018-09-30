Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan hava harekatında, eylem hazırlığındaki 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekat kapsamında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)
Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum