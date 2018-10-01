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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında en az 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ikmal noktaları imha edildi.

Harekatlarda ayrıca üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki en az üç terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK 3 terörist etkisiz hale getirildi Avaşin-Basyan Genelkurmay Başkanlığı

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