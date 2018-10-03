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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:23 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucunda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay Başkanlığı Hava harekatları Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri

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