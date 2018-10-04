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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine bugün hava harekatı düzenlendi.

Harekat neticesinde, 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Genelkurmay Başkanlığı Irak'ın kuzeyinine hava harekatı Türk Silahlı Kuvvetleri

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