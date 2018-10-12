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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 08:20 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin yok edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine dün gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Irak'ın kuzeyi Türk Silahlı Kuvvetleri

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