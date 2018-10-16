Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyi Zap, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.
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