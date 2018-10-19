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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

TSK'nın Zap, Kandil ve Hakurk'a düzenlediği harekatta bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

TSK'nın Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada Zap, Kandil ve Hakurk bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.

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