Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi.
TSK'nın Twitter hesabından, harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada Zap, Kandil ve Hakurk bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah ve mühimmat depolarının imha edildiği duyuruldu.
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