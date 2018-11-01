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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen harekatlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'nın Twitter hesabından, hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Harekatlarda üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist de etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gara hava harekatı TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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