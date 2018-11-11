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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 16:14 | Son Güncelleme

Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı Hakurk Irak Kuzeyi Türk Silahlı Kuvvetleri

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