Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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