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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

Zap ve Metina bölgelerine TSK tarafından düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın Twitter hesabından hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait silah mevzileri ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı TSK

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