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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik harekatta bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütünce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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Avaşin-Basyan hava harekatı Kandil Metina Milli Savunma Bakanlığı

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