Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütünce silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından harekata ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

