Irak'ın kuzeyine hava harekatı

ANKARA, (DHA)- IRAK'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK elebaşlarının kullandığı sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile sınır birliklerine eylem hazırlığı içindeki teröristler, vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK hedeflerini bombaladığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Irak kuzeyi Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah, barınak ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerimize eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler, 30 Mart 2019 tarihinde sabah saatlerinde eş zamanlı olarak vurulmuştur."

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