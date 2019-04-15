Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerce silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

