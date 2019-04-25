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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

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Gara hava harekatı TSK'den sınır ötesine hava harekatı

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