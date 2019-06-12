Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'na koordineli olarak Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Zap, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Harekatlarda PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

