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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 08:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı!Irak'ın kuzeyine hava harekatı!
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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı Milli Savunma Bakanlığı Pençe harekatı Terörle Mücadele

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