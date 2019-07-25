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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi - Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

PKK'lı teröristlere ait silah mevzisi ve barınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu harekatta, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bu harekatın ardından bugün Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.

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Gara Irak'ın kuzeyine hava harekatı Pençe harekatı

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