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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:18 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyi Avaşin Bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyi Avaşin Bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Avaşin Bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği bildirilerek, "Üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 14 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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