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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

TÜRK savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlediği hava harekatında, PKK'lı 14 terörist etkisiz hale getirildi.  Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Twitter hesabı üzerinden duyurduğu harekatta, teröristlere ait silah mevzileri, sığınak ve mühimmat depoları bombalandı.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlediği hava harekatında, PKK'lı 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Twitter hesabı üzerinden duyurduğu harekatta, teröristlere ait silah mevzileri, sığınak ve mühimmat depoları bombalandı. Harekatta, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirtilen 14 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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