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Irak'ın kuzeyine hava harekâtı: 21 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada; Irak kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e 20-22 Ocak tarihlerinde hava harekâtı düzenlendiği belirtilerek, "Hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

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